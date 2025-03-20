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11:53, 20 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе задержана чиновница за мошенничество с жильем для детей-сирот

В Ленобласти задержана чиновница за аферу с жильем для детей-сирот
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержана начальник отдела по жилищной политике администрации Приозерского муниципального района и двое предпринимателей по подозрению в мошенничестве с жильем для детей-сирот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, у чиновницы были полномочия в сфере закупок жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она обеспечивала завышение стоимости муниципального контракта. В некоторых случаях завышение было более чем вдвое. В основном, жилье приобреталось у двух индивидуальных предпринимателей. За три - шесть месяцев до объявления аукциона фигуранты покупали квартиру и оформляли ее на себя или на доверенных лиц, а затем по завышенной цене перепродавали администрации Приозерского района. Таким образом, общая сумма муниципальных контрактов с первым предпринимателем в период 2016-2024 года составила более 200 тысяч рублей, со вторым в 2023 - 2024 годах — 33 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Томской области суд приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего заместителя губернатора региона по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

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