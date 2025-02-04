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09:39, 4 февраля 2025Силовые структуры

Бывшего замгубернатора Томской области осудили за злоупотребление полномочиями

Экс-замгубернатора Томской области Паршуто осудили по делу о злоупотреблениях
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Кандинский / Коммерсантъ

В Томской области суд приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего заместителя губернатора региона по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Томской области.

Бывший вице-губернатор признан виновным по части 3 статьи 33, части 2 статьи 285 (Организация злоупотребления должностными полномочиями) УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В 2019 году в селе Корнилово началось строительство образовательного учреждения. В 2021 году школа должна была открыться, однако сроки изменились. Тогда администрация расторгла договор с компанией «Спецмонтажстрой». Руководителя компании обвинили в хищении 2,5 миллиона рублей.

Суд установил, что в 2020 году Паршуто, зная о невыполнении работ по строительству школы, разработал преступную схему, направленную на необоснованную их оплату, перечислив подрядчику 13 миллионов рублей из бюджета. Так он хотел завысить показатели расходов бюджета региона.

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