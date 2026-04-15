15:56, 15 апреля 2026

Собака расправилась с кошкой на рейсе российской авиакомпании

Россиянин засудил российскую авиакомпанию за кончину кошки
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Собака расправилась с кошкой на рейсе российской авиакомпании, и хозяин засудил авиаперевозчика за кончину питомца. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Инцидент произошел на рейсе из Санкт-Петербурга в Калининград еще в 2022 году, однако суд отчитался о получении компенсации только в 2026-м. Пассажир тогда летел с тремя кошками — Амандой, Ладой и Кармен. Одна осталась с хозяином в салоне, а двух других поместили в багажный отсек.

По прилете мужчине сообщили, что собака, которая летела без намордника и клетки, расправилась с Амандой. Ягдтерьер во время полета смог перегрызть клетку и добраться до питомца. В итоге суд принял сторону пострадавшего и взыскал с авиакомпании 100 тысяч рублей. Их передадут потерявшему питомца мужчине.

Ранее россиянка отсудила у авиакомпании 80 тысяч рублей за некомфортный перелет с собакой. Переноска с животным не поместилась на одном кресле, поэтому ее пришлось поставить таким образом, чтобы она частично разместилась на соседнем сидении.

