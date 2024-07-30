Россиянка отсудила у авиакомпании десятки тысяч рублей за некомфортный перелет с собакой

Россиянка отсудила 80 тысяч за некомфортный перелет с собакой в Красноярск

Россиянка отсудила у авиакомпании Nordstar десятки тысяч рублей за некомфортный перелет с собакой. Об этом пишет издание «Кубанские новости».

Женщина приобрела три билета на рейс Сочи — Красноярск на двух человек и домашнего питомца. Пассажиры прошли регистрацию на рейс, в ходе которой к ним не возникло никаких вопросов со стороны сотрудников аэропорта.

Во время посадки на борт переноска с животным не поместилась на одном кресле, поэтому ее пришлось поставить таким образом, чтобы она частично разместилась на соседнем сидении. При этом ее размер полностью соответствовал установленным перевозчиком габаритам.

В связи с этим, по утверждениям туристки, весь перелет она испытывала «сильнейший дискомфорт». В итоге россиянка обратилась в местный Роспотребнадзор, а оттуда в суд. По мировому соглашению авиакомпания вернула деньги за билеты — в общей сложности 80 тысяч рублей.

Ранее у самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» отказал двигатель в небе над Россией. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Минска в Кутаиси лайнером в понедельник, 29 июля.