Минпросвещения ответило на вопрос о единой школьной форме в России

Кравцов заявил, что единой школьной формы в России не планируется

Единой школьной формы в России не планируется. Об этом заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Единая школьная форма не планируется. Так вопрос не стоит», — пояснил он.

Глава министерства также отметил, что ведомство не планирует изменять сроки обучения в российских школах.

В августе 2025 года Минпросвещения представило новую форму школьников, установленную ГОСТом. Россияне негативно восприняли новую школьную форму. Тогда пользователи сети сочли ее ужасной, похоронной, а депутат Госдумы Евгений Попов призвал не превращать учащихся в офисный планктон с детства.

Затем в ведомстве пояснили, что единой формы для всех школ страны вводиться не будет.