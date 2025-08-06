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15:30, 6 августа 2025Россия

Россияне пришли в ужас от новой школьной формы

Россияне в соцсетях раскритиковали новую школьную форму
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россияне пришли в ужас от новой формы для школьников, которую 6 августа представило Минпросвещения. Дискуссия об уместности предложенного дресс-кода разгорелась в соцсетях, в частности, в Telegram-канале «Москвач».

Судя по опубликованным агентством ТАСС кадрам, девочки в школе должны носить форму темно-красного цвета, которая состоит из юбки, пиджака и белой рубашки с рюшами. Мальчикам предлагается носить темно-синий костюм, галстук и белую рубашку.

«Боже, какой ужас», — написала в Telegram россиянка Юлия. С ней согласилась пользователь с ником Daysha: «Боже мой, это что? Мы в каком веке? В 21 вроде. Я не понимаю, зачем это сделали?» Другой комментатор заметил, что «форма будто на похороны».

Депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале вспомнил школьную форму в СССР, отметив, что тогда была разная одежда для младших, средних и старших классов. «Зачем выдумывать велосипед? Новая школьная форма — уж очень строгая и скучная. А детство — это весело! Не превращайте людей в офисный планктон сызмальства», — написал парламентарий.

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В свою очередь стилист Владислав Лисовец счел форму старомодной. По его словам, у современной молодежи другие ценности и другой ритм жизни. «Понятно, что школьников хотят сделать элегантными — и это хорошо. Но это откидывает мужской образ в Советский Союз, а женский — в какой-то образ старой девы пятидесятых годов», — приводит «Газета.ru» слова стилиста.

Московский поэт Александр Носков также опубликовал пост, в котором выразил свое мнение о новой школьной форме. «Девочки все будут похожи на женских членов Совета Федерации, а мальчики на охранников из торгового центра», — написал он.

По словам директора магазина школьной одежды «ДелСти» Татьяны Божко, стоимость новой формы будет варьироваться от 2,5 до 3 тысяч рублей. При этом средняя цена за праздничный комплект может оказаться около пяти тысяч. По ее мнению, красная форма для учениц, представленная министерством, соответствует именно праздничному варианту.

ЖЗЛ
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