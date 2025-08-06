Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы в России

Минпросвещения России представило новую форму для школьников по ГОСТу

Минпросвещения представило новую школьную форму, установленную ГОСТом. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут, его цитирует ТАСС.

По его словам, школьная форма помогает стирать психологические границы между детьми из семей с разным достатком и разным вероисповеданием. Важность формы для детей в школах, как отметил Реут, трудно переоценить.

Судя по представленным агентством кадрам, девочки в школе будут должны носить форму темно красного цвета, которая состоит из юбки, пиджака и белой рубашки с рюшами. Мальчикам же будет предписано носить синий костюм, галстук и белую рубашку.

Первый в России ГОСТ на школьную форму, как сообщалось ранее, начал действовать с 1 июля. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова допускала, что школьная форма в России может существенно подорожать после того, как Роскачество введет на нее ГОСТ.