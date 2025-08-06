Минпросвещения ответило на вопрос о единой школьной форме в России

Минпросвещения заявило, что не планирует вводить единую школьную форму

Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму для учащихся в России. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

В министерстве уточнили, что все учебные учреждения страны могут сами устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды, учитывая при этом мнения детей и их родителей.

В пресс-службе подчеркнули, что приказ Росстандарта от 31 августа 2024 года устанавливает общие технические требования для производителей школьной формы. Отмечается, что стандарт вступает в силу 3 сентября.

6 августа Минпросвещения представило новую форму школьников, установленную ГОСТом. По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александра Реута, нововведение поможет стереть психологические границы между детьми из семей с разным достатком и разным вероисповеданием.

Россияне негативно восприняли новую школьную форму. Пользователи сети сочли ее ужасной, похоронной, а депутат Госдумы Евгений Попов призвал не превращать учащихся в офисный планктон с детства.