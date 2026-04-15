Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:03, 15 апреля 2026

В Москве напомнили Кишиневу о долге перед СНГ

Кишинев будет решать с исполкомом СНГ вопрос выхода и своего долга
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Заявления Кишинева о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ) через год являются только молдавскими оценками. Об этом сообщил источник РИА Новости в Москве.

«На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода», — напомнил собеседник агентства о необходимости решить данный вопрос.

О выходе Молдавии из состава Содружества 8 апреля 2027 года сообщил министр иностранных дел республики Михай Попшой.

Ранее Попшой усомнился в необходимости для Молдавии выплачивать многомиллионный долг перед СНГ. Дипломат обосновал позицию якобы отсутствием выгод от членства Кишинева в организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok