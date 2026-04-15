16:15, 15 апреля 2026

В российском регионе из-за проблем с кормами утроился падеж скота

Бурятия столкнулась с трехкратным ростом падежа скота из-за нехватки кормов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам первого квартала 2026 года в Бурятии зафиксирован 281 случай падежа крупного рогатого скота, что почти в три раза больше, чем годом ранее в тот же период. О проблеме на заседании Народного Хурала республики (региональный парламент) рассказал зампред правительства, министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев.

По его словам, негативная тенденция стала следствием нехватки кормов, возникшей из-за летней засухи в прошлом году. Чиновник предупредил, что в перспективе дефицит с кормами может привести к дальнейшему сокращению поголовья, особенно в личных хозяйствах.

Еще одной проблемой Дармаев назвал сокрытие падежа сельскохозяйственных животных их владельцами, что сказывается на эпизоотической ситуации в регионе.

Для снижения напряженности Минсельхоз Бурятии собирается оказать поддержку аграриям в виде субсидий, позволяющих возместить 30 процентов затрат на транспортировку кормов, закупленных с 1 февраля. На эти цели из бюджета выделят десять миллионов рублей.

Общую ситуацию в сельском хозяйстве региональные власти оценивают как сложную. Сохраняются риски дефицита кормов на начало весенне-летнего периода, снижения продуктивности скота, роста заболеваемости и падежа животных. Совет Народного Хурала рекомендовал правительству региона усилить с владельцами скота информационно-разъяснительную работу по недопущению сокрытия падежа и соблюдению ветеринарных правил.

Ранее власти Новосибирской области сообщили о выплате компенсаций владельцам изъятого и забитого скота в размере 15,7 миллиона рублей. В общей сложности деньги получили 273 семьи, что составляет 57,5 тысячи на домохозяйство. В качестве причины принятых мер чиновники называют вспышку пастереллеза.

