13:31, 6 апреля 2026

В Новосибирске рассказали о выплате 15 миллионов рублей за забой скота

В Новосибирске рассказали о выплате 15 миллионов рублей за забой скота
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти Новосибирской области отчитались о выплате компенсаций владельцам изъятого и убитого скота в размере 15,7 миллиона рублей. Информация от министра труда и соцразвития Елены Бахаревой приводится в пресс-релизе правительства региона.

В общей сложности деньги получили 273 семьи, что составляет 57,5 тысячи на домохозяйство. В целом программа социальной помощи рассчитана на девять месяцев. Предполагается, что каждая семья должна получить по 167 тысяч рублей.

Ранее центр «Аналитика.Бизнес.Право» подсчитал, что только прямой имущественный ущерб собственников скота, который изъяли и уничтожили в ряде российских регионов, превысил 1,5 миллиарда рублей.

Еще почти 370 миллионов рублей составляют непокрываемые потери фермеров и подсобных хозяйств. Для оценки эксперты изучили ситуацию в Новосибирской, Томской, Омской, Пензенской, Самарской областях, Алтайском крае, Хакасии, Калмыкии и Удмуртии.

Наибольший общественный резонанс вызвала ситуация именно в Новосибирской области. В середине марта власти региона сообщили о выделении 200 миллионов рублей на компенсации и социальные выплаты пострадавшим фермерам. В качестве причины забоя скота чиновники называют вспышку пастереллеза, к настоящему времени завершившуюся.

