Ущерб фермеров от забоя скота превысил полтора миллиарда рублей

«Известия»: Прямой ущерб собственников из-за забоя скота превысил 1,59 млрд руб.

Только прямой имущественный ущерб собственников скота, который изъяли и уничтожили власти ряда российских регионов, превысил 1,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты центра «Аналитика.Бизнес.Право» пишут «Известия».

Еще почти 370 миллионов рублей составляют непокрываемые потери фермеров и личных подсобных хозяйств. Количество животных, затронутых мероприятиями, изъятием или другими мерами, составляет от 87,5 тысячи до 90,5 тысячи голов.

Эксперты изучили ситуацию в Новосибирской, Томской, Омской, Пензенской, Самарской областях, Алтайском крае, Хакасии, Калмыкии и Удмуртии. Они отметили, что в зависимости от региона власти называют различные причины мероприятий — это пастереллез, бешенство, африканская чума свиней и отдельные иные инфекции.

Расчет ущерба производился на основании базовой стоимости животных, а также ожидающихся расходов на восстановление стада, карантинные издержки и разрыв производственного цикла. Выпавшее предложение мяса в розничном эквиваленте оценивается в 3,72 миллиарда рублей, потенциальные потери молока достигают 18 миллионов литров.

Наибольший резонанс ситуация с убоем скота вызвала в Новосибирской области. Там региональные власти передали на выплату компенсаций 200 миллионов рублей. При этом глава Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт объяснил, что люди, нарушающие ветеринарно-санитарные нормы, должны лишаться части выплат, но власти решили не платить всем по максимуму.

Нормативы предполагают, что владельцы взрослой коровы весом 400 килограммов должны получить за нее 70 тысяч рублей. Также им при определенных условиях полагается социальная выплата. Вместе с тем местные жители, обсуждающие ситуацию на форумах, считают такой размер компенсации насмешкой. В ассоциации «Народный фермер» подтверждают, что выплаты и близко не компенсируют понесенные убытки, поэтому их следует увеличить.