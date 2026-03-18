17:44, 18 марта 2026

Пострадавшим от забоя скота новосибирским фермерам выделили 200 миллионов рублей

Новосибирским фермерам выделили 200 млн рублей на выплаты после забоя скота
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Новосибирской области выделили 200 миллионов рублей на компенсации и социальные выплаты фермерам, которые пострадали в результате изъятия и забоя домашнего скота. Об этом рассказал глава департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов.

По его словам, такое решение приняли на внеочередном заседании правительства. Средства получили управление ветеринарии и министерство труда и соцразвития.

Фермеры начали получать компенсации, по состоянию на 18 марта деньги перевели 21 человеку. Минтруд принял 54 заявления на получение социальных выплат. В четверг, 19 марта, средства поступят на счета 16 получателей. «Работа по приему у граждан документов, необходимых для получения выплат, развернута и продолжается непосредственно на территориях пострадавших населенных пунктов», — подчеркнул чиновник.

Отдельно Нешумов выделил, что продолжаются встречи с населением пострадавших от изъятия скота сел в попытке объяснить необходимость принимаемых мер по забою и для разъяснения дополнительных мер поддержки.

Ранее начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт объяснил, что люди, которые нарушают ветеринарно-санитарные нормы и правила, должны лишаться части выплат, но власти решили не идти на обострение и платить всем по максимуму.

В соответствии с официальными данными убой скота в Новосибирской области и других регионах происходит из-за вспышки пастереллеза. Это острая зоонозная инфекционная болезнь, которая может передаваться человеку и приводить к лихорадке, интоксикации, воспалению кожи и подкожной клетчатки, артритам, остеомиелитам. Заражение происходит в результате укуса животного, но у людей оно регистрируется редко.

    Последние новости

    Страна БРИКС отправила к Ормузскому проливу свой флот

    Путин обратился к МОК

    В Роскомнадзоре сделали заявление о Telegram

    Жизнь на Марсе сравнили с освоением целины

    Захарова сделала заявление о якобы попытках США вывести ЮАР из БРИКС

    Идею ввести налог на заграничный отпуск для россиян назвали «побором граждан»

    Пострадавшим от забоя скота новосибирским фермерам выделили 200 миллионов рублей

    В одной стране стали выдавать бензин по номерам

    Подмосковный расчленитель-стриптизер попал на видео

    Певица МакSим высказалась об уколах ботокса

    Все новости
