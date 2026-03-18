Пострадавшим от забоя скота новосибирским фермерам выделили 200 миллионов рублей

Новосибирским фермерам выделили 200 млн рублей на выплаты после забоя скота

Власти Новосибирской области выделили 200 миллионов рублей на компенсации и социальные выплаты фермерам, которые пострадали в результате изъятия и забоя домашнего скота. Об этом рассказал глава департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов.

По его словам, такое решение приняли на внеочередном заседании правительства. Средства получили управление ветеринарии и министерство труда и соцразвития.

Фермеры начали получать компенсации, по состоянию на 18 марта деньги перевели 21 человеку. Минтруд принял 54 заявления на получение социальных выплат. В четверг, 19 марта, средства поступят на счета 16 получателей. «Работа по приему у граждан документов, необходимых для получения выплат, развернута и продолжается непосредственно на территориях пострадавших населенных пунктов», — подчеркнул чиновник.

Отдельно Нешумов выделил, что продолжаются встречи с населением пострадавших от изъятия скота сел в попытке объяснить необходимость принимаемых мер по забою и для разъяснения дополнительных мер поддержки.

Ранее начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт объяснил, что люди, которые нарушают ветеринарно-санитарные нормы и правила, должны лишаться части выплат, но власти решили не идти на обострение и платить всем по максимуму.

В соответствии с официальными данными убой скота в Новосибирской области и других регионах происходит из-за вспышки пастереллеза. Это острая зоонозная инфекционная болезнь, которая может передаваться человеку и приводить к лихорадке, интоксикации, воспалению кожи и подкожной клетчатки, артритам, остеомиелитам. Заражение происходит в результате укуса животного, но у людей оно регистрируется редко.