Появились подробности о вспышке опасной болезни в Новосибирской области

Россельхознадзор: В Новосибирской области ликвидировали все очаги пастереллеза

В Новосибирской области ликвидировали все очаги пастереллеза. Подробности о вспышке опасной болезни в региона сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Главный результат работы на текущий момент — это ликвидация всех очагов и зон риска распространения пастереллеза в Новосибирской области. Совместными усилиями федеральных и региональных органов власти и фермеров-жителей субъекта мы добились результата», — сказал он.

По словам чиновника, рисков распространения болезни на данный момент нет, основная работа завершена. Данкверт также отметил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на усилении ветеринарной безопасности в целом.

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. 16 марта власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации. 20 марта в области заявили о завершении изъятия животных в очагах заболевания.