В Новосибирской области заявили о завершении изъятия скота в очагах пастереллеза

Нешумов: В Новосибирской области завершается изъятие скота из-за пастереллеза

В Новосибирской области завершается изъятие скота из-за пастереллеза. Об этом заявил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства российского региона Сергей Нешумов, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас не выявлено случаев заболевания у животных в крупных, средних и личных подсобных хозяйствах. По данным Нешумова, скот 20 марта изымается в крестьянско-фермерском хозяйстве «Водолей» Ордынского района.

Руководитель новосибирского департамента информационной политики подчеркнул, что был проведен достаточно большой объем тестирования.

До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что в регионе новые очаги пастереллеза не выявляют уже 15 дней. Он подчеркнул, что для закрепления результата по предотвращению распространения заболевания необходимо завершить все мероприятия, включая изъятие скота в населенных пунктах в зонах заболевания.

До этого в Россельхознадзоре указали, что причиной вспышек пастереллеза в Новосибирской области стали аномальные морозы. В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля из частных хозяйств массово и при участии полиции изымают коров и быков. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.