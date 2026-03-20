08:28, 20 марта 2026Россия

В Новосибирской области заявили о завершении изъятия скота в очагах пастереллеза

Нешумов: В Новосибирской области завершается изъятие скота из-за пастереллеза
Майя Назарова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирской области завершается изъятие скота из-за пастереллеза. Об этом заявил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства российского региона Сергей Нешумов, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас не выявлено случаев заболевания у животных в крупных, средних и личных подсобных хозяйствах. По данным Нешумова, скот 20 марта изымается в крестьянско-фермерском хозяйстве «Водолей» Ордынского района.

Руководитель новосибирского департамента информационной политики подчеркнул, что был проведен достаточно большой объем тестирования.

До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что в регионе новые очаги пастереллеза не выявляют уже 15 дней. Он подчеркнул, что для закрепления результата по предотвращению распространения заболевания необходимо завершить все мероприятия, включая изъятие скота в населенных пунктах в зонах заболевания.

До этого в Россельхознадзоре указали, что причиной вспышек пастереллеза в Новосибирской области стали аномальные морозы. В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля из частных хозяйств массово и при участии полиции изымают коров и быков. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.

    Последние новости

    «Если дело дойдет до крайностей». Иран сочли способным стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику

    Помогавшего студентам покупать оценки россиянина нашли в Китае

    В России задумались о новом ограничении экспорта бензина

    Пятеро российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца»

    Москвичам рассказали об изменениях погоды с приходом астрономической весны

    Москвичей предупредили о мошеннической рассылке

    Россиянка сменила цвет глаз за полмиллиона рублей и пожалела

    Женщина пережила остановку сердца на 24 минуты и перестала бояться смерти

    ВМС США нарастят закупки якорных противолодочных мин

    Россиянин перебежал пути в миллиметрах от несущегося поезда и выжил

