Описана ситуация с выявлением новых очагов пастереллеза в Новосибирской области

В Новосибирской области новые очаги пастереллеза не выявляют уже на протяжении 15 дней. Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Травников, подробный комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Он описал, что подобная тенденция подтверждает эффективность мер по борьбе с заболеванием. Травников напомнил, что для владельцев личных подсобных хозяйств потеря животных — тяжелая и болезненная ситуация.

Новосибирский губернатор пояснил, что для закрепления результата по предотвращению распространения заболевания необходимо завершить все мероприятия, включая изъятие скота в населенных пунктах в зонах заболевания.

До этого в Россельхознадзоре рассказали, что причиной вспышек пастереллеза в Новосибирской области стали аномальные морозы. Эксперты разъяснили, что крупный скот в большинстве случаев заражается пастереллезом через корма. Специалисты отметили, что возбудитель содержится в почве и устойчив к низким температурам. Массовость заболевания объяснили снижением иммунитета животных на фоне стресса из-за перепадов температуры.

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля из частных хозяйств массово и при участии полиции изымают коров и быков. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.

В Кремле, реагируя на ситуацию в регионе, подчеркнули, что Минсельхоз координирует меры по карантину скота в Новосибирской области.