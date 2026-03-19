Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:35, 19 марта 2026Россия

Названа причина вспышек пастереллеза у скота в Новосибирской области

Причиной вспышек пастереллеза в Новосибирской области стали аномальные морозы
Майя Назарова

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ряде населенных пунктов Новосибирской области были зафиксированы вспышки пастереллеза. Причиной этому в Россельхознадзоре назвали аномальные морозы, установившиеся в январе в Западной Сибири. Другие подробности приводятся в Telegram-канале службы.

Эксперты из ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственной Россельхознадзору, разъяснили, что крупный скот в большинстве случаев заражается пастереллезом через корма. Специалисты отметили, что возбудитель содержится в почве и устойчив к низким температурам. Массовость заболевания объяснили снижением иммунитета животных на фоне стресса из-за перепадов температуры.

Ученые добавили, что больные животные при кашле выделяют возбудителя, формируя высокую концентрацию, которая может преодолевать более устойчивый иммунитет у соседних животных. Кроме того, работники ферм могут выступать механическими переносчиками на одежде и инвентаре.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что при таких условиях изъятие и уничтожение больного скота являются важными мерами для предотвращения распространения инфекции.

До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил эту информацию. «На территории Новосибирской области проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона», — указал он.

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля из частных хозяйств массово и при участии полиции изымают коров и быков. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.

В Кремле, реагируя на ситуацию в регионе, заметили, что Минсельхоз координирует меры по карантину скота в Новосибирской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok