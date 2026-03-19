Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 19 марта 2026Россия

Новосибирский губернатор прокомментировал массовый убой скота в регионе

Константин Лысяков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ветеринарные меры по борьбе, принимаемые в Новосибирской области, необходимы для предотвращения опасных заболеваний животных. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников, пишет РИА Новости.

«На территории Новосибирской области проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона», — сказал он, комментируя массовый убой животных в связи со вспышкой пастереллеза — острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.

Ранее на ситуацию в регионе обратили внимание в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция». Он подчеркнул, что действия властей региона координирует Минсельхоз.

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.

17 марта начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт пояснил, что пастереллез скота в регионе приобрел неизлечимые формы. Среди причин он назвал высокую скученность поголовья в личных подсобных хозяйствах, отказ в ветеринарном обслуживании животных, в том числе в вакцинации, а также отсутствие вменяемого регламента их осмотра ветврачами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok