16:13, 15 апреля 2026Силовые структуры

Двое россиян получили по 13 лет колонии за надписи на зданиях

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Ярославской области осудили двух местных жителей за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Они признаны виновными по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году двое местных жителей занимались сбором и передачей информации для использования против безопасности России по указанию украинских спецслужб. Также злоумышленники отправляли фотографии с нанесенными на здания проукраинскими надписями.

Суд приговорил каждого из них к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 17 лет колонии за 1,5 тысячи рублей.

