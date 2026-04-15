Двое россиян получили по 13 лет колонии за надписи на зданиях

В Ярославской области осудили двух местных жителей за госизмену

В Ярославской области осудили двух местных жителей за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Они признаны виновными по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году двое местных жителей занимались сбором и передачей информации для использования против безопасности России по указанию украинских спецслужб. Также злоумышленники отправляли фотографии с нанесенными на здания проукраинскими надписями.

Суд приговорил каждого из них к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

