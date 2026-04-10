Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:04, 10 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин получил 17 лет колонии за 1,5 тысячи рублей

В Нижегородской области осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

В Нижегородской области осудили мужчину за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 281 («Диверсия») и 174.1 («Легализация денежных средств») УК РФ.

Как установил суд, Алексей Иванков — сторонник проукраинских взглядов и противник специальной военной операции (СВО). Весной 2025 года после связи с представителями спецслужб Украины он получил задание за денежное вознаграждение. Затем мужчина произвел фотографирование шести базовых станций сотовой связи на территории региона и через один из мессенджеров отправил снимки заказчику. За это он получил 1,5 тысячи рублей.

Через некоторое время ему дали еще одно задание: за вознаграждение выбрать одну базовую станцию, приобрести компоненты для зажигательной смеси и поджечь ее. Сотрудники правоохранительных органов задержали его при попытке совершения поджога.

Суд приговорил Иванкова к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что информация в мессенджере стоила россиянке 12 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о ядерном оружии у Украины

    Трагедию с туристами на Камчатке описали фразой «как на перевале Дятлова»

    Шаляпин раскрыл секрет стройности фразой «как можно отказаться от пельмешек?»

    Рабочие нашли окруженый черепами древний алтарь

    Газманов сравнил важность таланта и образования

    Артемий Лебедев сделал пересадку волос

    Цыганова поддержала идею отдать ей песни Пугачевой

    В ряде российских регионов стало не хватать жилья

    В Госдуме сочли близким к критическому состояние коммунальной отрасли в России

    СК отреагировал на мощный взрыв в столице российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok