Россиянин получил 17 лет колонии за 1,5 тысячи рублей

В Нижегородской области осудили мужчину за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 281 («Диверсия») и 174.1 («Легализация денежных средств») УК РФ.

Как установил суд, Алексей Иванков — сторонник проукраинских взглядов и противник специальной военной операции (СВО). Весной 2025 года после связи с представителями спецслужб Украины он получил задание за денежное вознаграждение. Затем мужчина произвел фотографирование шести базовых станций сотовой связи на территории региона и через один из мессенджеров отправил снимки заказчику. За это он получил 1,5 тысячи рублей.

Через некоторое время ему дали еще одно задание: за вознаграждение выбрать одну базовую станцию, приобрести компоненты для зажигательной смеси и поджечь ее. Сотрудники правоохранительных органов задержали его при попытке совершения поджога.

Суд приговорил Иванкова к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

