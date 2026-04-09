Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:00, 9 апреля 2026Силовые структуры

Информация в мессенджере стоила россиянке 12 лет колонии

В Херсонской области осудили женщину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Херсонской области осудили женщину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 55-летняя Наталья Поветкина в начале мая 2023 года на территории Скадовского округа по заданию украинских спецслужб добровольно собирала информацию о местах дислокации российских вооруженных сил. Полученные сведения через один из мессенджеров передавала своему куратору. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации.

Она признана виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин сознался в переводе цифровой валюты на экипировку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok