Информация в мессенджере стоила россиянке 12 лет колонии

В Херсонской области осудили женщину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 55-летняя Наталья Поветкина в начале мая 2023 года на территории Скадовского округа по заданию украинских спецслужб добровольно собирала информацию о местах дислокации российских вооруженных сил. Полученные сведения через один из мессенджеров передавала своему куратору. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации.

Она признана виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин сознался в переводе цифровой валюты на экипировку.