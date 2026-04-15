16:14, 15 апреля 2026

В российском регионе дом с жильцами накрыло лавиной

RT: В Дагестане семью спасли из заваленного лавиной дома
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

На один из домов в Дагестане сошла лавина, внутри находилась семья. Об этом рассказал RT глава дагестанского села Шаитли Шамиль Шамсудинов.

Во время происшествия в доме находились супруги и трое детей. Один ребенок успел покинуть жилье до обрушения и стал звать на помощь.

«В спасении реально участвовало все село — более 500 человек. (...) Мы восемь часов лопатами пробивали путь среди завалов, чтобы добраться до людей», — сказал Шамсудинов. Отмечается, что в обрушенном доме было свободно около 50-60 сантиметров от пола.

В результате супругов и двоих детей удалось спасти. У женщины придавило ноги упавшей стеной, состояние других членов семьи не уточнялось.

Ранее в селе Уркарахе в Дагестане из-за оползней обвалилась часть двухэтажного дома. По словам очевидцев, сначала на постройке появилась большая трещина, а затем раздался скрежет, и здание стало рассыпаться по кирпичикам.

    Последние новости

    У россиян перестали работать многие популярные приложения при включенном VPN. Какие сервисы недоступны?

    Мадьяр оценил похвалу со стороны Трампа

    В российском регионе вырастили «огуртык» и «томатофель»

    ОПГ заработала миллионы на желающих поиграть в онлайн-казино россиянах

    В России повысили прогноз роста цен

    В России напомнили о запасах гелия-3 на Луне

    Россиянам рассказали об отличиях аллергии на пыльцу березы от простуды

    Электросамокаты запретят в подомосковном городе

    Зеленский заявил об ответе «дальнобойными санкциями» на удары России

    Яна Рудковская раскрыла рост и размер стопы после обвинений в фотошопе

    Все новости
