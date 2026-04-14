Жилой дом обвалился из-за оползней в российском регионе

Shot: В Дагестане часть жилого дома обвалилась из-за оползней

В Дагестане часть жилого дома обвалилась из-за оползней. Внимание на инцидент в российском регионе обратил Telegram-канал Shot.

Речь идет о двухэтажном доме в селе Уркарахе. По словам очевидцев произошедшего, сначала на постройке появилась большая трещина, а после стал слышен скрежет, затем здание стало разваливаться по кирпичикам. На опубликованной на канале записи можно увидеть обрушение значительной части второго этажа — так, кирпичная кладка вместе с балконом рухнула на землю.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Ранее в апреле в Уфе сильный ветер сорвал обшивку с новостройки и обрушил ее на магазин и авто, припаркованные рядом.