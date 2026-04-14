Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:50, 14 апреля 2026

Жилой дом обвалился из-за оползней в российском регионе

Shot: В Дагестане часть жилого дома обвалилась из-за оползней
Полина Кислицына (Редактор)

В Дагестане часть жилого дома обвалилась из-за оползней. Внимание на инцидент в российском регионе обратил Telegram-канал Shot.

Речь идет о двухэтажном доме в селе Уркарахе. По словам очевидцев произошедшего, сначала на постройке появилась большая трещина, а после стал слышен скрежет, затем здание стало разваливаться по кирпичикам. На опубликованной на канале записи можно увидеть обрушение значительной части второго этажа — так, кирпичная кладка вместе с балконом рухнула на землю.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Ранее в апреле в Уфе сильный ветер сорвал обшивку с новостройки и обрушил ее на магазин и авто, припаркованные рядом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok