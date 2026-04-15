16:07, 15 апреля 2026

Самый крупный лесной пожар страны вспыхнул в российском регионе

В Еврейской АО вспыхнул крупнейший лесной пожар в России на площади 51,6 тыс. га
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Еврейской автономной области вспыхнул самый крупный лесной пожар в России. Огонь охватил 51,6 тысячи гектаров, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Возгорание произошло в тайге в Облученском районе. Пламя уже прошло как минимум 51,6 тысячи гектаров — это больше 80 процентов всех действующих очагов в стране. В основном горят заболоченные территории.

В некоторых районах пожар удалось локализовать, однако на севере и северо-востоке огонь продолжает распространяться. В тушении задействованы почти 100 человек, а также авиатехника. На данный момент в регионе действует запрет на посещение лесов.

Ранее в поселке Заветы Ильича Хабаровского края взметнулось пламя высотой с трехэтажный дом — оно вспыхнуло из-за пожара на котельной. На записи, снятой местным жителем, можно увидеть горящую трубу котельной, а также пространство над ней. Отмечается, что столб пламени достигал 10 метров в высоту. Зрелище испугало местных жителей.

