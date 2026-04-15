Названы лучшие смартфоны

В Tom's Guide лучшими смартфонами назвали iPhone 17 Pro Max и OnePlus 15

Специалисты портала Tom's Guide выбрали лучшие смартфоны первого квартала 2026 года. Материал опубликован на сайте медиа.

Абсолютно лучшим аппаратом на рынке авторы назвали iPhone 17 Pro Max. По их словам, он сочетает в себе выдающуюся производительность, большую автономность, удобный интерфейс и прекрасную камеру. «За его цену вы определенно получаете высокую производительность и безупречный внешний вид», — описали девайс журналисты.

Главной альтернативой топовому iPhone среди устройств на Android выбрали Samsung Galaxy S26 Ultra — у телефона крупный экран и качественная камера с зумом. Лучшим аппаратом среднего класса назвали Google Pixel 10a, который выделяется функциями искусственного интеллекта (ИИ).

Самым умным смартфоном выбрали Google Pixel 10 Pro — из-за продвинутой камеры и нейросети. Самым сбалансированным девайсом Apple назвали iPhone 17, семейства Android — OnePlus 15. Лучшим недорогим камерофоном с хорошим зумом определили Google Pixel 10. Устройством с самым впечатляющим дизайном по версии Tom's Guide оказался Nothing Phone 4a Pro.

Лучшим складным девайсом на рынке выбрали Samsung Galaxy Z Flip 7, а iPhone Air назвали самым тонким смартфоном из всех существующих.

В начале апреля специалисты Counterpoint Research назвали самые продаваемые смартфоны конца 2025 года. Бестселлером оказался iPhone 17 Pro Max, в топ-3 также включили iPhone 17 и iPhone 17 Pro.