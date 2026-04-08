Названы самые популярные смартфоны

CR: iPhone 17 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в мире в конце 2025-го

Смартфоны Apple заняли первые четыре места в топе бестселлеров. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research (CR).

Специалисты компании оценили глобальный рынок смартфонов в конце 2025 года и назвали самые продаваемые аппараты. В четвертом квартале прошлого года самым популярным новым устройством оказался флагманский iPhone 17 Pro Max. Телефоны Apple заняли весь топ-4 — кроме 17 Pro Max потребители покупали iPhone 17, 17 Pro и 16. На пятом месте разместили Samsung Galaxy A56.

В первую десятку попали несколько аппаратов от Samsung, Apple и Xiaomi. Места с шестого по десятое заняли Samsung Galaxy A36, Samsung A07, Apple iPhone 16e, Xiaomi Redmi A5 и Samsung Galaxy S25.

Аналитик CR заявили, что на долю 10 самых популярных смартфонов пришлось 23 процента мировых продаж за квартал. Также они отметили, что Xiaomi Redmi A5 занял девятое место благодаря росту продаж на развивающихся рынках — в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

В начале апреля исследователи Counterpoint Research (CR) Korea заявили, что больше всего от кризиса памяти пострадают дешевые смартфоны, которые резко подорожают. Они отметили, что цены на оперативную память DRAM и накопители NAND продолжают расти.