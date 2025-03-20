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02:09, 20 марта 2025Мир

В США прокомментировали встречу Трампа и Си Цзиньпина

Рубио заявил, что дата встречи Трампа и Си Цзиньпина не определена
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дата встречи президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в данный момент не определена. Об этом заявил вице-президента США Марко Рубио в интервью Salem News Channel.

«Я думаю, что эта встреча в конце концов состоится. Пока она не запланирована. Я думаю, что это время придет», — прокомментировал Рубио.

Ранее сообщалось, что США и КНР начали подготовку к встрече Трампа и Си Цзиньпина в июне. Отмечалось, что переговоры «по саммиту на день рождения» в июне пока находятся на ранней стадии.

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