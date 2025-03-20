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16:59, 20 марта 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили двухэтажную «мотолыгу»

В зоне СВО заметили транспортер МТ-ЛБ с увеличенным десантным отсеком
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Транспортер МТ-ЛБ Вооруженных сил России с увеличенным десантным отсеком заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Ни снимке видно десантное отделение гусеничного МТ-ЛБ, известного как «мотолыга», которое доработали на фронте. Высоту корпуса увеличили, облегчив посадку и высадку пехотинцев. Также «двухэтажный» МТ-ЛБ получил решетчатые экраны для защиты от дронов и маскировочные сети.

МТ-ЛБ приняли на вооружение в 1964 году. Гусеничная машина вмещает 11 пехотинцев. Плавающий транспортер получил двигатель мощностью 240 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость более 60 километров в час.

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Ранее в марте в зоне СВО заметили МТ-ЛБ с дополнительной защитой. Машина получила стальной каркас с цепями и резиновыми экранами для защиты от дронов. Пространство между «мангалом» и крышей машины используют как дополнительное десантное отделение.

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