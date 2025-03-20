Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вирусом

«Лаборатория Касперского»: Мошенники распространяют вирусы через книжные сайты

Мошенники начали распространять через книжные сайты вирус-майнер, который использует компьютер жертвы для добычи криптовалюты. О новой схеме обмана россиян предупредили эксперты компании «Лаборатория Касперского», передает РИА Новости.

«Злоумышленники распространяют скрытый майнер через несколько сайтов, где предлагается ознакомиться c книжными произведениями. В том числе речь идет про ресурсы, которые копируют внешний вид известной некоммерческой пиратской библиотеки», — рассказали специалисты. Отмечается, что ссылки на ресурсы появляются в поисковой выдаче одними из первых.

На мошеннических сайтах пользователям предлагается скачать книги. Если человек загрузит файл и откроет его, то на устройство скачается майнер. Вирус будет использовать мощности компьютера для получения разных видов криптовалюты.

«Люди обычно доверяют популярным ресурсам, этим могут пользоваться злоумышленники. Поэтому в сети важно всегда оставаться внимательными», — добавили в компании.

Ранее стало известно, что злоумышленники стали распространять с помощью видео на YouTube опасный вирус, способный перехватить управление компьютером. Для защиты от мошенников россиянам порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам и использовать надежный антивирус.