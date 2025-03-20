Задержанная ФСБ за передачу Украине данных о военных аэродромах россиянка попала на видео

ФСБ показала задержанную за передачу Украине данных о военных аэродромах в Крыму

В Крыму ФСБ показала задержанную 28-летнюю женщину, передававшую Украине данные о военных аэродромах Вооруженных сил России, расположенных в регионе. Соответствующие кадры опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На видео показано, как сотрудник ФСБ ведет фигурантку. Она рассказала, что через несколько месяцев после начала специальной военной операции следила за происходящим по различным Telegram-каналам. По ее словам, однажды, просматривая один из украинских каналов, она случайно наткнулась на упоминание партизанского движения, перешла по указанной ссылке и подписалась.

Женщины сообщила, что первую публикацию в канал она отправила в сентябре 2023 года, когда ездила в Симферополь. После этого с ней связался куратор, и она стала ездить по их заданиям. За свою работу они переводили ей деньги на криптокошелек — от 30 до 100 долларов за выезд. Женщина рассказала, что выезжала, фотографировала и отправляла координаты нефтебаз, военных баз, складов с боеприпасами и военный аэродром в Джанкое, объекты в Керчи, в порту, в Бахчисарае, также она выезжала на Крымский мост.

Ранее сообщалось, что в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.