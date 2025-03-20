ФСБ задержала передававшую украинской разведке данные о военных аэродромах России

В Крыму ФСБ поймала женщину за передачу данных об аэродромах ВС России Украине

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 28-летнюю женщину, передававшую украинской разведке данные о расположении военных аэродромов Вооруженных сил (ВС) России на территории полуострова. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по стать о государственной измене. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным канала, в одном из украинских Telegram-каналов задержанная предложила свою помощь по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, спецтехники и средств ПВО, местоположении воинских перевозок и других интересных Украине данных. Она получала задания от некоего куратора, а потом выезжала на указанные им места и фотографировала объекты. Собранную ею информацию противник использовали при нанесении ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что россиянин, задержанный ФСБ в Нижнем Новгороде, перевел денежные средства запрещенной террористической организации «Легион "Свобода России"» на закупку дрона.