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17:05, 20 марта 2025Мир

Захарова рассказала об экспертном взаимодействии России и США

Захарова: Россия и США организуют встречу экспертов по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия и США занимаются организацией встречей экспертов по вопросу Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Правильнее говорить не об экспертной группе, а о встрече экспертов. Такие встречи по украинской проблематике проходят в стадии активной подготовки. Согласуются дата и состав участников. Как появится информация, мы вам сообщим», — сказала российский дипломат.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американская команда переговорщиков для контактов с Россией по Украине сформирована, но ее состав должны назвать США.

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