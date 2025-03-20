Захарова рассказала об экспертном взаимодействии России и США

Захарова: Россия и США организуют встречу экспертов по Украине

Россия и США занимаются организацией встречей экспертов по вопросу Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Правильнее говорить не об экспертной группе, а о встрече экспертов. Такие встречи по украинской проблематике проходят в стадии активной подготовки. Согласуются дата и состав участников. Как появится информация, мы вам сообщим», — сказала российский дипломат.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американская команда переговорщиков для контактов с Россией по Украине сформирована, но ее состав должны назвать США.