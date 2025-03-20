В Кремле высказались о назначении переговорщиков от США

Ушаков: Американская команда переговорщиков сформирована

Американская команда переговорщиков для контактов с Россией по Украине сформирована, но ее состав должны озвучить США. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Американская команда тоже сформирована», — отметил Ушаков.

При этом помощник российского лидера подчеркнул, что было бы логичнее, если бы «имена ее членов обнародовали сами американцы».

Ранее Ушаков сообщил, что переговоры представителей России и США состоятся в Эр-Рияде 24 марта. Он добавил, что российскую сторону на встрече будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.