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15:49, 20 марта 2025Мир

В Кремле высказались о назначении переговорщиков от США

Ушаков: Американская команда переговорщиков сформирована
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Американская команда переговорщиков для контактов с Россией по Украине сформирована, но ее состав должны озвучить США. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Американская команда тоже сформирована», — отметил Ушаков.

При этом помощник российского лидера подчеркнул, что было бы логичнее, если бы «имена ее членов обнародовали сами американцы».

Ранее Ушаков сообщил, что переговоры представителей России и США состоятся в Эр-Рияде 24 марта. Он добавил, что российскую сторону на встрече будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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