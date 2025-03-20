Зеленский назвал разговор Путина с Трампом шагом назад

Зеленский: Прекращение огня по итогам разговора Путина с Трампом — это шаг назад

Частичное прекращение огня, достигнутое по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, является шагом назад. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «РБК-Украина».

«Снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперед делать», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что если стратегия Вашингтона требует делать шаги назад, то Киеву придется с этим согласиться.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова указала на нарушение Киевом обязательств по прекращению огня. Захарова отметила, что Зеленский отдал приказ нанести удары по России, несмотря на заявления об отказе бить по российской энергетической инфраструктуре.