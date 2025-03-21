Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:58, 21 марта 2025Из жизни

104-летняя женщина раскрыла два оригинальных секрета своего долголетия

104-летняя британка Доусон назвала секретами своего долголетия кашу и пение
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

104-летняя жительница Великобритании из графства Тайн-энд-Уир отметила очередной день рождения и раскрыла два секрета долголетия. Об этом пишет NewcastleWorld.

Дороти Доусон отпраздновала 104-й день рождения в доме престарелых в городе Ньюкасл. Поздравить долгожительницу пришли ее родственники и друзья. Женщина родилась в Лондоне и работала на заводе боеприпасов во время Второй мировой войны. Тогда же она встретила будущего мужа, с которым впоследствии провела всю жизнь.

Во время празднования дня рождения женщина назвала две оригинальные причины своего долголетия. «Мой секрет долгой жизни — есть много каши и пение», — заявила британка.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

Ранее 108-летняя жительница Японии, которая продолжает работать парикмахершей, раскрыла секрет активного долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря постоянным физическим нагрузкам.

    Обсудить
    Последние новости

    В Британии угрожают России атомными подлодками со скандальной репутацией. Одну из них прозвали «Секс и кокаин Ее Величества»

    Российские войска активизировались у одного из городов в ДНР

    На Западе нашли новый способ сдерживания России

    В экстренных службах раскрыли последствия атаки ВСУ на станцию «Суджа»

    Минобороны России перечислило взятые за неделю под контроль населенные пункты

    В Совфеде отреагировали на заявление ВСУ об обстреле станции «Суджа» Россией

    Шойгу лично передал Ким Чен Ыну послание от Путина

    Российский подросток повредил руку полицейскому ради друга-вора

    Российский губернатор указал на эффективность одной антимигрантской меры

    Украинского бойца UFC дисквалифицировали на два года за мельдоний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше