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13:06, 21 марта 2025Силовые структуры

67-летнего советского диссидента отправили в тюрьму за призывы к терроризму

В Петербурге суд дал 16 лет диссиденту Скобову за призывы к терроризму
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к 16 годам лишения свободы 67-летнего диссидента и историка Александра Скобова (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы к терроризму и участие в совете организации «Форум свободной России» (ее деятельность признана в РФ нежелательной и запрещена). Об этом сообщает «Фонтанка».

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. Прокурор просил назначить ему 18 лет заключения. Скобов не признал вину, а его адвокат просила суд об оправдании либо минимально возможном наказании.

Его задержали 2 апреля 2024 года и этапировали из Петербурга в Республику Коми, где местное управление ФСБ возбудило против него уголовное дело. По версии следствия, с 17 июля 2023 года по 7 февраля 2024 года он в Telegram-канале выкладывал записи, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Как уточняет «Фонтанка», эти сообщения появились на его канале после теракта на Крымском мосту. Суд отправил его в СИЗО.

В 1970-80-х годах Скобов около семи лет провел на принудительном лечении в психбольницах за участие в акциях протеста в поддержку политзаключенных и выпуск политического самиздата.

Во время перестройки его полностью реабилитировали и выплатили компенсацию за неправомерное лишение свободы, психиатрический диагноз был снят.

Вот это да!
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