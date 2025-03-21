Американские Bradley получили «таинственную» ракету

TWZ: Американские БМП Bradley получили новую ракету 670

Американские боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley получили новую ракету неизвестной модели. Изделие применили на учениях, пишет TWZ.

Издание обратило внимание на фотографию машины, стреляющей неизвестным боеприпасом из пусковой установки противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) TOW. Армия США, опубликовавшая снимок, сообщила о применении таинственного изделия «670». Стрельбы проводили в рамках проекта Convergence-Capstone 5 на базе Форт-Ирвин в Калифорнии.

Судя по фото, изделие приводится в движение небольшим ракетным двигателем. Также ракета получила раскладывающиеся стабилизаторы в хвостовой части. Автор допустил, что в носовой части могли разместить головку самонаведения. Корпус разделен на три секции, которые могут указывать на модульную конструкцию.

В публикации подчеркнули, что «670» сильно отличается от известных модификаций ракеты TOW. При этом использование пусковой установки ПТРК говорит о схожих габаритах. «Чем бы ни была загадочная модель 670, она подчеркивает потенциал развития пусковой установки Bradley TOW в более многофункциональную систему», — заключил автор.

Ранее в марте стало известно, что компания Mach Industries представила концепцию крылатой ракеты вертикального старта, разрабатываемой в рамках экспериментальной программы Strategic Strike для армии США. В случае массового производства новая ракета обойдется дешевле GMLRS, которые используют в HIMARS.