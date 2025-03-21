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12:56, 21 марта 2025Наука и техника

Гаджеты Apple сравнили с самой провальной версией Windows

IT-аналитик Бенедикт Эванс сравнил Apple Vision Pro с провальной Windows Vista
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Известный IT-аналитик Бенедикт Эванс сравнил новые продукты Apple с операционной системой (ОС) Windows. На это обратило внимание издание MacRumors.

В своем блоге Эванс заметил, что американская корпорация переживает плохие времена. Он напомнил, что Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro, которая провалилась на рынке, потерпела неудачу с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) и отложила разработку инновационной Siri 2. Продукты компании специалист сравнил с Windows Vista.

Windows Vista — версия ОС от Microsoft, вышедшая в 2007 году. Корпорация подверглась жесткой критике пользователей, так как система имела множество ошибок программного обеспечения (ПО) и проблемы с производительностью. «Зачем они поставляли Vision Pro? Чего они добились?» — задался вопросом автор. Эванс заявил, что гарнитура Apple и ИИ-сервисы — такие же неготовые к выпуску продукты, каким в свое время оказалась Vista.

Аналитик отметил, что раньше цикл выпуска ОС от Apple можно было сравнить с метрономом — анонс в июне, релиз в сентябре, и так каждый год. Сейчас компания перестала выполнять публичные обещания — по мнению Бенедикта Эванса, это страшнее всего.

Ранее обозреватели издания Pocket-lint заметили, что Apple будет крайне сложно конкурировать с другими производителями смартфонов в сфере ИИ. Представленные в гаджетах функции ИИ они назвали бесполезными.

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