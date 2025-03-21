На Apple подали в суд из-за ИИ

Axios: На Apple подали в суд из-за функций ИИ, которых нет в iPhone

В США против корпорации Apple подали в суд из-за функций искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Axios.

Иск был направлен на юридической фирмой Clarkson Law Firm в один из судов Сан-Хосе, штат Калифорния. В нем утверждалось, что Apple рекламировала функции ИИ, однако те были доступны частично или недоступны совсем на фирменных устройствах. В качестве примера истцы привели смартфоны серии iPhone 16, которые продвигали с поддержкой Apple Intelligence, но на старте телефоны появились без ИИ.

Также потребители упомянули рекламу Apple Intelligence с актрисой Беллой Рэмси. В нем компания показала, как пользователь может подготовиться к встрече, полностью положившись на ИИ-функции iPhone. По словам истцов, реклама IT-гиганта формировала у потребителя «четкие и обоснованные ожидания того, что революционные функции будут доступны с выходом iPhone».

Apple действительно задержала выпуск сервисов ИИ на своих устройствах — даже сейчас функции Apple Intelligence доступны в ограниченном количестве стран. Однако журналисты Axios обратили внимание, что Apple защитила себя дисклеймером: в каждой рекламе есть пометка, что ИИ-функции доступны частично или полностью. В заключение журналисты отметили, что не могут предугадать, как к подобной рекламе отнесется американский суд.

В середине марта авторитетный аналитик и инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple обязана отреагировать на провал с разработкой голосового помощника Siri. По его мнению, компания должна публично извиниться перед пользователями.