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00:10, 22 марта 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ на ходу выпрыгнули из бронетехники при виде российского дрона

RusVesna: Бойцы ВСУ на ходу выпрыгнули из бронетехники из-за российского дрона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Сумской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ходу выпрыгнули из бронетехники при виде российского дрона. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские бросаются в бегство, оставляя технику ехать вперед.

«Крымский десантник — оператор 56-го полка ВДВ "Чехов" продолжает уничтожать боевую технику врага в Сумской области, залетая глубоко за линию фронта», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область. Их направили в населенный пункт Марьино для последующей попытки деблокирования украинских подразделений в Курской области.

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