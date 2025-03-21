ФИФА исключила мексиканскую команду из списка участников клубного чемпионата мира

ФИФА исключила мексиканский «Леон» из списка участников клубного чемпионата мира

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) исключил мексиканский «Леон» из списка участников клубного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной отстранения стал тот факт, что «Леоном» владеет компания, которой также принадлежит мексиканская «Пачуки», тоже выступающая на ЧМ. Это нарушает правила турнира, запрещающие участие команд с одним владельцем. Замена «Леона» будет названа позднее.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире примут участие 32 команды.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.