Французская журналистка заявила о харизме Лаврова

Журналистка дэ Лаварен заявила об уникальной харизме Лаврова

Французская журналистка Селия дэ Лаварен заявила, что глава МИД России Сергей Лавров в бытность работы постпредом при ООН запомнился своей харизмой. Ее слова приводит РИА Новости.

Дэ Лаварен заявила об уникальной харизме Лаврова и также отметила его притягательность. По ее словам, образ дипломата завораживал, поэтому журналистки стремились занять лучшие места на его пресс-конференциях.

«Я должна сказать, что девушки, они были готовы на все, чтобы сидеть в первом ряду, когда он давал пресс-конференцию, и я, конечно, была одной из них. В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех», — отметила она.

21 марта Сергею Лаврову исполнилось 75 лет. Он занимает пост главы МИД России 22-й год — дольше всех в нынешнем кабинете министров.