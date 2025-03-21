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07:04, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Французская журналистка заявила о харизме Лаврова

Журналистка дэ Лаварен заявила об уникальной харизме Лаврова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Французская журналистка Селия дэ Лаварен заявила, что глава МИД России Сергей Лавров в бытность работы постпредом при ООН запомнился своей харизмой. Ее слова приводит РИА Новости.

Дэ Лаварен заявила об уникальной харизме Лаврова и также отметила его притягательность. По ее словам, образ дипломата завораживал, поэтому журналистки стремились занять лучшие места на его пресс-конференциях.

«Я должна сказать, что девушки, они были готовы на все, чтобы сидеть в первом ряду, когда он давал пресс-конференцию, и я, конечно, была одной из них. В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех», — отметила она.

21 марта Сергею Лаврову исполнилось 75 лет. Он занимает пост главы МИД России 22-й год — дольше всех в нынешнем кабинете министров.

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