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19:43, 21 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала российскую журналистку за призывы к терроризму

В Якутске ФСБ задержала журналистку Александрову за оправдание терроризма
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Якутске сотрудники ФСБ России задержали журналистку Сашу Александрову за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщают «Вести Якутии» со ссылкой на источники.

Ей вменяют статью 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Подробности дела пока не сообщаются.

По данным издания, ранее журналистка покинула Россию в знак протеста против начала специальной военной операции (СВО). В 2024 году она вернулась в Якутию.

Ранее сообщалось, что правоохранители переобъявили в розыск в России писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он проходит обвиняемым по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.

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