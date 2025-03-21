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10:25, 21 марта 2025Спорт

Игрок клуба РПЛ раскрыл сумму ежемесячных трат

Игрок махачкалинского «Динамо» Алибеков: Трачу около 50 тысяч рублей в месяц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Футболист махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков раскрыл сумму ежемесячных трат. Об этом сообщает Sport24.

Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что тратит около 50 тысяч рублей. «Но ощущаю, как все дорожает. Когда в Дагестан приезжают туристы, сразу подскакивает ценник. Например, на квартиры», — заявил Алибеков.

Ранее бывший футбольный арбитр Игорь Захаров пожаловался на пенсию в 29 тысяч рублей. «Думаете, мне легко? Еле двигаюсь!» — заявил он.

27-летний Алибеков в нынешнем сезоне провел девять матчей в РПЛ. Он не отметился результативными действиями и дважды был удален с поля.

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