Из-под Суджи после оккупации ВСУ удалось вывезти еще десятки россиян

Из Суджанского района Курской области вывезли 564 жителя

За последние сутки из Суджанского района Курской области после оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) вывезли еще десятки россиян, всего с 12 марта удалось эвакуировать 564 жителя. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Днем ранее сообщалось о 544 вывезенных из приграничья россиянах. Таким образом, за последние сутки эвакуировали еще 20 человек.

Эвакуацией населения занимались сотрудники МЧС, Министерства обороны, а также волонтеры.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении трех населенных пунктов в Курской области. Речь идет о селах Гоголевка, Горналь и хуторе Олешня.