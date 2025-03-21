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18:19, 21 марта 2025Россия

Из-под Суджи после оккупации ВСУ удалось вывезти еще десятки россиян

Из Суджанского района Курской области вывезли 564 жителя
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За последние сутки из Суджанского района Курской области после оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) вывезли еще десятки россиян, всего с 12 марта удалось эвакуировать 564 жителя. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Днем ранее сообщалось о 544 вывезенных из приграничья россиянах. Таким образом, за последние сутки эвакуировали еще 20 человек.

Эвакуацией населения занимались сотрудники МЧС, Министерства обороны, а также волонтеры.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении трех населенных пунктов в Курской области. Речь идет о селах Гоголевка, Горналь и хуторе Олешня.

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