«Калашников» освоит производство нового РПЛ-20 в 2025 году

«Калашников»: Освоение производства нового РПЛ-20 начнется в 2025 году

Освоение производства нового 5,45-миллиметрового легкого ручного пулемета РПЛ-20 начнется в 2025 году. Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

«На заводе приступили к разработке техпроцессов для серийного производства этого оружия, обеспечению средствами технологического оснащения и комплектующими, необходимыми для изготовления изделия в требуемых объемах», — заявили в компании.

Там напомнили, что представленный на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» пулемет отличает ленточное питание. Оружие разрабатывалось с учетом опыта специальной военной операции (СВО).

В феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил ТАСС, что новые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20 уже появились в зоне проведения СВО.

Легкий ручной пулемет калибра 5,45 миллиметра имеет две версии: со стволом длиной 590 миллиметров и 415 миллиметров. Оружие поддерживает ленты на 100 и 200 патронов. РПЛ-20 получил складной телескопический приклад с подъемной щекой и плечевым упором. Масса пулемета без патронов и аксессуаров — 5,5 килограмма.