Конструктор «Калашникова» Уржумцев: Пулеметы РПЛ-20 появились в зоне СВО

Новые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20 уже появились в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил ТАСС.

«Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», — сказал он на международной выставке IDEX 2025 в ОАЭ.

Легкий ручной пулемет калибра 5,45 миллиметра разработали в двух версиях: со стволом длиной 590 миллиметров и 415 миллиметров. Оружие поддерживает ленты на 100 и 200 патронов. РПЛ-20 получил складной телескопический приклад с подъемной щекой и плечевым упором. Пулемет без патронов и аксессуаров весит 5,5 килограмма.

В январе в концерне «Калашников» сообщили, что на IDEX 2025 покажут новый пулемет с ленточным питанием РПЛ-7. Изделие может использовать патроны калибра 7,62 миллиметра образца 1943 года. РПЛ-7 без принадлежностей весит 5,5 килограмма. Стандартная коробка вмещает ленту на 80 патронов.