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13:34, 24 января 2025Наука и техника

«Калашников» впервые представит РПЛ-7 в Абу-Даби

«Калашников» впервые представит ручной пулемет РПЛ-7 на IDEX 2025
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Новый пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 впервые представят на выставке вооружения в Aбу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейший 7,62-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби», — говорится в сообщении.

Новый пулемет может использовать патроны калибра 7,62 миллиметра образца 1943 года с обычной пулей со стальным сердечником 57-Н-231 и патроны с трассирующей пулей Т-45 или Т-45М. РПЛ-7 предназначен для поражения живой силы, огневых средств и небронированной техники противника.

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Пулемет получил планки, которые позволяют устанавливать различные аксессуары, включая ночные прицелы и целеуказатели. Изделие оснащено регулируемым прикладом и двусторонним переключателем режимов огня, который позволяет вести огонь левой и правой рукой.

В комплект РПЛ-7 входит прибор малошумной стрельбы, съемная сошка, передняя рукоятка, ленты и патронные коробки. Пулемет без принадлежностей весит около 5,5 килограмма. Стандартная коробка вмещает ленту на 80 патронов. Прицельная дальность РПЛ-7 — 800 метров.

В августе 2024 года главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев сообщил, что новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 миллиметра начал поступать в российские войска.

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