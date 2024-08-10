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19:08, 10 августа 2024Наука и техника

В российские войска начал поступать новый ручной пулемет

«Калашников» объявил о поступлении в российские войска пулемета РПЛ-20

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В российские войска начал поступать новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45. Об этом заявил главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев, его цитирует ТАСС.

Уточняется, что пулемет выпускается в двух вариантах — с длинным стволом и коротким. Его уже отправляли войскам, получили хорошие отзывы, указал Уржумцев. Автомат испытывался в зоне боевых действий.

«Уже изготовлена первая партия [РПЛ-20] для передачи заказчику», — сказал главный конструктор.

В мае концерн сообщил, что провел ресурсные испытания пистолета-пулемета Калашникова ППК-20. Несмотря на расплавившееся цевье, крышка ствольной коробки осталась на месте после трех тысяч выстрелов подряд.

Также стало известно, что в первом полугодии 2024 года концерн «Калашников» нарастил выпуск продукции гражданского и военного назначения. Дивизион оружейного производства концерна вошел во второе полугодие с новыми контрактами.

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      Алина Гончарова
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