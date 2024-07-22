«Калашников» нарастил выпуск военной продукции

«Калашников»: выпуск военной и гражданской продукции вырос на 50 процентов

Концерн «Калашников» нарастил выпуск продукции гражданского и военного назначения в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Произведено продукции военного и гражданского назначения на 50 процентов больше, чем годом ранее. Наблюдается рост по всем направлениям: от увеличения объемов выпуска изделий военного назначения до сопутствующей нагрузки на станкостроительное и инструментальное производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дивизион оружейного производства концерна вошел во второе полугодие с новыми контрактами.

Ранее в июле стало известно, что Липецкий механический завод (входит в концерн «Калашников»), который выпускает гусеничные шасси для зенитных ракетных комплексов С-300ВМ и С-300В4, нарастит выпуск изделий.

В июне в концерне сообщили о поставке в войска партии дронов-камикадзе «Куб». Аппараты передали в рамках гособоронзаказа с опережением графика.